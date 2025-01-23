Der letzte Pylon wurde angehoben!

Das Jahr 2025 fängt gerade erst an und hier ist bereits eine erste schöne Realisierung für den C1: Die letzten beiden der 30 Masten der Leitung wurden angehoben, weniger als 15 Monate nach dem Anheben des gesamten 1. Pylons. Hut ab vor den Design- und Montageteams, die Einfallsreichtum und Schnelligkeit bewiesen haben, um diese technische Meisterleistung zu vollbringen.

Diese letzten Pylonen befinden sich so nah wie möglich am Bahnhof Valenton und zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit einem V-förmigen Design die kleinsten der Linie sind. Sie werden im Laufe des Jahres mit den letzten Designelementen über den Unruhen und auf der Ebene des Sockels verschönert, um ihre Integration zu optimieren.

©Île-de-France Mobilités