In Limeil-Brévannes nimmt der Bahnsteig Ihres Bahnhofs Gestalt an!

Am 1. Oktober installierten die Teams der Baustelle des Bahnhofs Limeil-Brévannes die Bahnsteignasen mit Schalungen im 3D-Druck.

Kainasen sind die Bordsteine, die einen sicheren Zugang zu den Kabinen ermöglichen.

Die Verwendung von Schalungen im 3D-Druck zur Gestaltung dieser Kanten hat mehrere Vorteile. Sie ermöglicht es, die richtige präzise Form zu erhalten und reagiert auch auf ökologische und gesellschaftliche Fragen:

- Reduzierung der eingesetzten Materialmengen

- Forschung und Entwicklung an geeigneten kohlenstoffarmen Werkstoffen

- Leistung und verbesserte Arbeitsbedingungen, da diese Art der Herstellung die Ausführung auf Baustellen erleichtert und die Beschwerlichkeit für die Gesellen verringert.

Tag für Tag bereitet sich das C1 Cable darauf vor, Sie willkommen zu heißen!

©Île-de-France Mobilités