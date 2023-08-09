C1 Cable: eine innovative Mobilitätslösung, die an die Herausforderungen der Region angepasst ist

Veröffentlichungsdatum: 25. Oktober 2022

Das C1-Kabel zielt darauf ab, die durchquerten Städte zu erschließen, indem es seinen Einwohnern einen einfachen Zugang zu anderen Verkehrsmitteln, einschließlich der U-Bahn, bietet. Es reagiert auf die Bedürfnisse der Gebiete, die es durchquert, durch: