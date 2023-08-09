Das C1-Kabel im Rampenlicht!

Veröffentlichungsdatum: 29. März 2022

Im März 2022 machte sich die Show Parigo auf den Weg, um die städtischen Seilbahnen in Frankreich zu entdecken. Und Ihre zukünftige Seilbahn stand im Rampenlicht mit exklusiven Bildern des Projekts, dem Interview mit Laurent Probst, CEO von Île-de-France Mobilités, und Emmanuelle Gaillard, Projektleiterin für das C1-Kabel bei Doppelmayr, der Gruppe, die für die Planung, den Bau und die Wartung des C1-Kabels verantwortlich ist!

Sehen Sie sich den Bericht hier an.