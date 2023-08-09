Das C1-Kabel und die Umwelt
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 1. Februar 2023
Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit den 4 Säulen der nachhaltigen Entwicklung konzipiert.
Sein Design wurde im Mai 2022 als High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructures zertifiziert.
Alle Maßnahmen werden während der gesamten Dauer der Arbeiten und bis zur Inbetriebnahme des C1-Kabels überwacht und kontrolliert.
Das C1-Kabel ist daher:
- Bahnhofseingänge, die als Orte des Lebens, des Spaziergangs und der Begegnung konzipiert sind und die Stadt erweitern,
- qualitative Landschaftsgestaltung in der Kontinuität der Pflanze,
- verkleinerte Stationen in der Stadt,
- qualitative Materialien,
- Einfache, langlebige und zeitlose Architektur.