Das C1-Kabel und die Umwelt

Veröffentlichungsdatum: 1. Februar 2023

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit den 4 Säulen der nachhaltigen Entwicklung konzipiert.

Sein Design wurde im Mai 2022 als High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructures zertifiziert.

Alle Maßnahmen werden während der gesamten Dauer der Arbeiten und bis zur Inbetriebnahme des C1-Kabels überwacht und kontrolliert.

Das C1-Kabel ist daher:

  • Bahnhofseingänge, die als Orte des Lebens, des Spaziergangs und der Begegnung konzipiert sind und die Stadt erweitern,
  • qualitative Landschaftsgestaltung in der Kontinuität der Pflanze,
  • verkleinerte Stationen in der Stadt,
  • qualitative Materialien,
  • Einfache, langlebige und zeitlose Architektur.

