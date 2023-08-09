Das C1-Kabel und die Umwelt

Veröffentlichungsdatum: 1. Februar 2023

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit den 4 Säulen der nachhaltigen Entwicklung konzipiert.

Sein Design wurde im Mai 2022 als High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructures zertifiziert.

Alle Maßnahmen werden während der gesamten Dauer der Arbeiten und bis zur Inbetriebnahme des C1-Kabels überwacht und kontrolliert.

Das C1-Kabel ist daher: