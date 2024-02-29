Das C1-Kabel ist bereits Teil der Landschaft in Valenton

Im Dezember 2022 schuf der Künstler Vince ein großes Fresko am Giebel eines Gebäudes in der Rue du Colonel Fabien.

Der Grund für dieses Projekt unter der Leitung des städtischen Jugenddienstes von Valenton wurde in Absprache mit den Einwohnern ausgewählt.

Das Fresko symbolisiert den Übergang einer Stadt, die sich verändert. Im Vordergrund die Doyenne von Valenton, begleitet von einem jungen Valentonnais, der das C1-Kabel an seinem Sweatshirt trägt.

Diese Ausstattung der Zukunft steht im Kontrast zu den Schaufenstern alter Geschäfte.

Herzlichen Glückwunsch an den Künstler und alle, die dieses Projekt unterstützt haben.