Neue LinieCréteil > Villeneuve-Saint-Georges

Ein festlicher Tag zur Eröffnung des C1-Kabels

Das C1-Kabel erwartet Sie am Samstag, den 13. Dezember um 11 Uhr! Viele kostenlose Aktivitäten werden an allen Stationen zwischen 11 und 16.30 Uhr angeboten:

  • Kreative Workshops für Jung und Alt
  • Musikalische Unterhaltung
  • Sportliche und künstlerische Einführungen
  • Große Holzspiele, Make-up und Polaroidfotos
  • ... und viele andere Überraschungen!

Das C1-Kabel wird von 11 bis 00:30 Uhr zirkulieren!

