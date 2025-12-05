Ein festlicher Tag zur Eröffnung des C1-Kabels

Das C1-Kabel erwartet Sie am Samstag, den 13. Dezember um 11 Uhr! Viele kostenlose Aktivitäten werden an allen Stationen zwischen 11 und 16.30 Uhr angeboten:

Kreative Workshops für Jung und Alt

Musikalische Unterhaltung

Sportliche und künstlerische Einführungen

Große Holzspiele, Make-up und Polaroidfotos

... und viele andere Überraschungen!

Das C1-Kabel wird von 11 bis 00:30 Uhr zirkulieren!

Um mehr zu erfahren, klicken Sie unten