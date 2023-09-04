Das Stadtstadion Limeil-Brévannes zieht um!

Um den Bahnhof Emile Combes* in Limeil-Brévannes zu entwickeln, wird das City-Stade im Wald an der Ecke Rue Georges Clémenceau und Avenue Descartes geschlossen und südlich des Bahnhofs Temps Durables* bis zur Inbetriebnahme des C1-Kabels neu gebaut.

Diese neue Sportanlage wird allen Sportbegeisterten freien Zugang bieten und dem Stadtstadion Val Pompadour in der Stadt Valenton ähneln!

Bis dahin können Sie weiterhin die Stadtstadien von La Hêtraie und Saint-Martin genießen.

*Stationsnamen sind vorläufig