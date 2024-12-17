Das Kabel befindet sich auf dem zweiten Sektor!

Die Kabelabwicklung zwischen den Stationen Villa Nova und La Végétale ist nun abgeschlossen.

Nach dem ersten angeschlossenen Sektor im Juli ist diese 2. Operation ein neuer Erfolg!

Nachdem die Sicherung des Perimeters Ende November abgeschlossen war, rollten die Teams nacheinander mehrere Kabelschleifen aus, vom ersten sehr leichten Stoffkabel namens "Drisse" bis zum endgültigen Kabel, das 90 Tonnen wiegt.

Das Fall wird zunächst von den Gefährten von Hand an der Spitze der Masten installiert, dann verbunden und nach und nach durch immer dickere Metallseile ersetzt, bis es den Durchmesser von 5 cm erreicht.

Insgesamt wurden 2,7 Kilometer Kabel abgerollt und ein paar Schneeflocken als Belohnung!

Der letzte Schritt dieses Vorgangs, das "Spleißen", ist diese Woche im Gange: Es besteht darin, die beiden Enden des abgewickelten Kabels zu verbinden, um eine kontinuierliche Schleife zu bilden.

Die Abwicklung des Kabels auf dem letzten Abschnitt der Strecke ist für Anfang 2025 geplant.

