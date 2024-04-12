Ihr Bahnhof Limeil-Brévannes nimmt Gestalt an

Die Montage der Glasfassaden und des Transportsystems Ihrer Station ist nun abgeschlossen!

Nur einen Steinwurf vom grünen Fluss La Végétale entfernt, im Herzen des Viertels "Temps Durables", wird der Bahnhof Limeil-Brévannes zur Attraktivität und Dynamik des Sektors beitragen.

Schließlich werden die bepflanzten Flächen als Versickerungsflächen für Regenwasser dienen. Innerhalb des Verkehrsknotenpunkts werden mehrere endemische Bäume der Region gepflanzt und die Hänge verkleidet, wobei Bodenerosion langfristig vermieden wird. Das Land, das durch die Arbeiten an der Station und der Esplanade entsteht, wird vor Ort wiederverwendet, um Zinnen zu bilden und die landschaftliche Einfügung der Seilbahn zu optimieren.

Diese und viele andere Entwicklungen werden die hohen Umweltqualitäten des Projekts verstärken.

Verfolgen Sie weiterhin die Neuigkeiten des C1-Kabels, um die ökologischen Qualitäten der 1. städtischen Seilbahn in der Île-de-France zu entdecken.

© Île-de-France Mobilités