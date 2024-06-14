Der Portalmast an der Pointe du Lac

Um die Fahrspuren zu erhalten, wurde der erste Pylon der Strecke so konzipiert, dass er die RD1 überspannt.

Jedes Fasspaar ruht daher auf zwei Massiven, die sich auf beiden Seiten der Departementsstraße (in einer Verkehrsrichtung) befinden.

Die schräg positionierten Fässer werden dann durch einen Querbalken zusammengesetzt, um die perfekte Stabilität der Strukturen zu gewährleisten.

Diese Pylonarchitektur ist außergewöhnlich und in der Welt der städtischen Seilbahnen sehr selten.

In der Nacht des 30. Mai hoben die Begleiter das erste Paar Fässer im westlichen Teil der RD1 an. Das zweite Fasspaar wurde Ende letzter Woche gehoben. Die letzte Operation mit der Montage der Stützbalken wurde gestern abgeschlossen.

Das zweite Fasspaar wurde Ende letzter Woche angehoben und die Stützbalken werden montiert.

Tag für Tag nimmt Ihre zukünftige Seilbahnlinie Gestalt an!