Wiederverwendung des Mutterbodens des Bahnhofs Villa Nova

Der Bahnhof Villa Nova in Villeneuve-Saint-Georges liegt zwischen der Stadt und den Feldern, da er teilweise auf dem angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstück gebaut wurde.

Die rund 700 m3 Mutterboden, die für die Durchführung der Arbeiten abgebaut wurden, wurden erhalten und auf dem Bahnhofsgelände selbst gelagert.

Mutterboden ist die oberste Schicht des Bodens. Mit einer Dicke von 15-40 cm und im Allgemeinen brauner Farbe hat es wichtige qualitative Eigenschaften für die Artenvielfalt und den Anbau: Es ist biologisch aktiv, reich an Mineralien und organischen Stoffen.

Dieses für die Bepflanzung geeignete Land wird bei der geplanten Landschaftsgestaltung rund um das Resort wiederverwendet. Diese Organisation steht voll und ganz im Einklang mit dem tugendhaften Ansatz des Projekts: Wiederverwendung von Materialien vor Ort und Begrenzung der CO- und CO2-Emissionen im Zusammenhang mit dem Transport.

Was das C1-Kabelprojekt auszeichnet, ist genau der Wunsch, nichts dem Zufall zu überlassen und von seiner Konzeption an alle notwendigen Bestimmungen einzubeziehen, um die Kriterien der hohen Umweltqualität zu erfüllen, für die es zertifiziert wurde.