Das Highstep-System: ein innovatives und sicheres Gerät

Um die Masten zu erhöhen und dann zu warten, ist es wichtig, dass die Techniker sie erklimmen können.

Beim C1-Kabel wurde ein innovatives System, das HighStep, ausgewählt, weil es viele Vorteile bietet.

An der Trommel jedes Pylons ist eine Schiene befestigt: Profis verankern bei jedem ihrer Eingriffe ein Pedalboard.

Ausgestattet mit speziellen Schuhen können sie dann die Pedale betätigen, um sich an die Spitze des Pylons zu heben. Dieses Gerät reduziert ihre körperliche Anstrengung und gewährleistet gleichzeitig absolute Sicherheit.

Der HighStep ist diskreter und ästhetischer als herkömmliche Leitern und besteht aus recyceltem Aluminium mit 100 % erneuerbarer Energie, was ihn zu einem langlebigen Gerät macht.

Mit dieser Ausstattung bestätigt die erste Seilbahn der Île-de-France einmal mehr ihren innovativen Charakter