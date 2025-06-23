Kabinen-Release-Tests: Phase 2!

Kabinenfreigabetests: Phase 2

Nachdem Anfang Mai die Kabinenverkehrstests zwischen den Bahnhöfen Pointe-du-Lac und Limeil-Brévannes begonnen haben, sind die Kabinen nun auf dem Abschnitt Limeil-Brévannes > Villa Nova im Umlauf!

Diese ersten Verkehrstests bestehen darin, alle Mechanismen beim Durchgang der Kabinen am Seil, an jedem Pylon und in der Station anzupassen und zu überprüfen.

Ihre Seilbahn materialisiert sich jeden Tag nicht nur am Himmel, sondern auch am Boden.

Die Teams, die für die zweite Arbeit verantwortlich sind, arbeiten daran, dass Ihre Stationen perfekt funktionieren.

Noch ein wenig Geduld... Während Sie auf die für Ende des Jahres geplante Inbetriebnahme warten, überlassen wir es Ihnen, sich vorzustellen, wie Ihre zukünftigen Fahrten zwischen der Stadt Créteil und der Stadt Villeneuve-Saint-Georges, über die Stadt Limeil-Brévannes und die Stadt Valenton aussehen werden.