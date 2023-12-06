Die C1-Kabel-Gewerke

Der Bau des C1-Kabels erfordert viele spezialisierte Gewerke. Darunter die des Schrotthändlers und des Baukastens.

Der Bauschrotthändler ist zwar Multitasking, aber vor allem ein Maurer. Genauer gesagt ist er Facharbeiter. Von seiner Arbeit hängt die Stabilität selbst der größten Gebäude ab.

Es liegt an ihm, die Stahlstangen und -gitter zu platzieren und zu befestigen, um die Realisierung von Stahlbetonarbeiten zu gewährleisten. Er nimmt die von der Projektleitung bestellte Bewehrung vor Ort entgegen und prüft die Konformität und Vollständigkeit jeder Lieferung.

Es basiert auf Ausführungsplänen, um Stäbe und Gitter auszuwählen. Der Schrotthändler ist ein wichtiger Akteur auf einer Baustelle und muss daher vielseitig sein. Möglicherweise muss er weit weg von zu Hause arbeiten und Verstärkungen in der Höhe oder im Keller errichten.

Der Kasten-Holzarbeiter richtet die Schalung (temporäre Struktur) ein, die den Beton aufnimmt. Es kontrolliert die Abmessungen der auszuführenden Arbeiten, die Stabilität und die Abdichtung der installierten Schalung. Anschließend betoniert er mit einem Betonbehälter oder einer Betonpumpe. Nach dem Trocknen des Betons führt er die Schalung seiner Arbeit durch.