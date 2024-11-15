Arbeitet in Créteil

Die Arbeiten an der zukünftigen Station Pointe du Lac und der Fußgängerbrücke, die die Metrostation 8 mit dem Einkaufszentrum François Mitterrand verbindet, werden fortgesetzt. Die Arbeiten werden auf einen Teil der RD 1 auf der Ostseite umgestellt, um einen neuen Teil der Fußgängerbrücke zu bauen.

Welchen Unterschied macht das?

Verlagerung des Straßenverkehrs auf den südwestlichen Teil der RD 1 ab dem 20. November 2024 unter Beibehaltung der 2 Verkehrsrichtungen und Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h.

Teilsperrung der RD 1 in beide Richtungen für 2 Nächte (21-6 Uhr) vom 18. bis 20. November, um die Markierung an die Umstellung der RD 1 anzupassen. Im Rahmen dieses Betriebs ist mit Lärmbelästigung zu rechnen.

Vollständige Wiedereröffnung des Chemin des Bassins (Route de la Saussaie du Ban) ab dem 20. November 2024.

Saïd, der Proximity-Agent von Cable C1, wird regelmäßig die Baustelle besuchen und Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Fragen zu beantworten oder Sie zu informieren. Er ist telefonisch unter 06 32 87 00 52 erreichbar.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.