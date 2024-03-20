Gründächer: ökologische und ästhetische Beschichtungen

Die Dächer der 5 Stationen des C1-Kabels, ca. 2.000 m2, sowie das Dach einer der Garagen der Linie werden begrünt.

Diese Wahl wurde bereits bei der Planung des Projekts getroffen, um einerseits die landschaftliche Integration der Gebäude zu fördern und andererseits Teil des Ansatzes der hohen Umweltqualität (HQE) zu sein, der den Bau der Seilbahn leitet.

Die Begrünung von Dächern hat viele Vorteile.

In ökologischer Hinsicht:

- Beitrag zur Reduzierung abgedichteter städtischer Oberflächen;

- Verbesserung der Luftqualität durch Bekämpfung der städtischen Umweltverschmutzung durch Verringerung der CO- und CO2-Emissionen;

- Entwicklung von Gebieten der biologischen Vielfalt;

- Regenwasser zurückhalten.

In wirtschaftlicher Hinsicht:

- Verstärkung der Schall- und Wärmedämmung von Gebäuden;

- Schutz der Abdichtung von Dächern;

- Begrenzte Pflege von Oberflächen.

Nach der Installation eines mit geeigneter Erde (Substrat) bedeckten Entwässerungssystems auf den Dächern werden wachstumsfertige Grünwalzen auf den Oberflächen ausgebracht. Sie bestehen aus verschiedenen winterharten und widerstandsfähigen Pflanzen: 13 Sorten Sedum, Blutgeranien, Bohnenkraut und wilder Majoran.

Die Walzen werden in den ersten Wochen regelmäßig gegossen, um die Erholung zu fördern, dann ist nur noch eine jährliche Wartung erforderlich. Diese Pflanzen haben den Vorteil, dass sie mit Regenwasser zufrieden sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die begrünten Dächer Ihrer Stationen zur visuellen und ökologischen Qualität der 1. städtischen Seilbahn in der Île-de-France beitragen.

© Île-de-France Mobilités