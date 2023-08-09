Die Arbeiten in Créteil, von September 2022 bis Juni 2023

Veröffentlichungsdatum: 23. September 2022

Um die zukünftige C1-Kabelstation zu bauen, beginnen die ersten Arbeiten der unterirdischen Netzkonzessionäre.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Um den für den Bau der Seilbahn benötigten Platz freizugeben, ist die Verlegung der unterirdischen Netze unerlässlich und erfordert sukzessive Eingriffe.

Île-de-France Mobilités wird zunächst den Mittelstreifen der RD1 am Bahnhof Créteil – Pointe du Lac entfernen, damit die verschiedenen Netze. Im Gegenzug wird jeder Händler sein eigenes Netzwerk verlegen:

der Departementsrat Val-de-Marne / Abwassernetz;

Suez- / Wassernetze;

Enedis / Stromübertragungsnetze.

Wie lange und zeitlich wird die Baustelle sein?

Die Arbeiten finden vom 26. September 2022 bis Sommer 2023 statt.

Die Öffnungszeiten der Baustelle sind: Montag bis Freitag, von 8 bis 17 Uhr.

Welchen Unterschied macht das?

Je nach Bauphase werden einige Fahrspuren neutralisiert (siehe Plan auf der Rückseite). Der Verkehr wird nicht unterbrochen, außer in der Nacht vom 26. auf den 27. September 2022, in der eine Umleitung in beide Richtungen eingerichtet wird.

Um die Arbeitszone zu markieren, ist in der Nacht von Montag, 26. auf Dienstag, 27. September 2022, von 21 bis 6 Uhr in beide Fahrtrichtungen eine Teilsperrung der RD1 erforderlich. Eine Umleitung wird eingerichtet und ausgeschildert. Die Bushaltestellen der Linien 117, 181, 281, 308 und 12 werden ebenfalls auf diesen Fahrplan verschoben.

Egal, ob Sie Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer sind...

… Wir bitten Sie, in diesem Sektor, in dem der Verkehr auf 30 km/h begrenzt ist, während der gesamten Dauer der Arbeiten äußerst wachsam zu sein.

Der Zugang der Rettungsdienste bleibt erhalten.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.