Die Arbeiten in Limeil-Brévannes, von Anfang Januar bis Anfang April 2023

Veröffentlichungsdatum: 17. Januar 2023

Um das C1-Kabel zu bauen, beginnen die Arbeiten an der Vorfahrt der zukünftigen Station "Temps Durables*" an der Ecke Avenue de la Ballastière und Rue Paul Valéry.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Zwischen Donnerstag, 5. Januar und Freitag, 13. Januar 2023 werden Rodungen durchgeführt.

Sie unterliegen der Genehmigung der Präfektur und sind auf das absolut Notwendige beschränkt. Dies ist ein wesentlicher vorbereitender Schritt, um mit den Bauarbeiten Ihrer zukünftigen Station zu beginnen.

Die Rodung erfolgt im Winter, außerhalb der Brutzeit von Vögeln und Fledermäusen.

Ein Team von Ökologen hat im Vorfeld der Arbeiten eine Bestandsaufnahme der ökologisch gefährdeten Standorte durchgeführt und sorgt für deren Erhaltung und Erhaltung.

während der gesamten Arbeit der Station.

Zwischen Mitte Januar und Anfang April 2023 werden wir die notwendigen Arbeiten durchführen, um mit den Arbeiten an der Station zu beginnen.

Es geht um die Vorbereitung des Bodens (dünne Erdarbeiten, Evakuierung von Aushubmaterial), die Abgrenzung des Perimeters und die Installation der Baustellenausrüstung (Ausrüstung, Basisleben, Weg).

Das Gelände wird durch Palisaden gesichert. Bäume und Stadtmobiliar, die an das Gelände angrenzen, werden geschützt.

Der Lkw-Verkehr wird von den Begleitern verwaltet, die auch für die Sauberkeit der Baustelle und ihrer Umgebung sorgen.

Wie sieht der Zeitplan der Baustelle aus?

Die Baustellenzeiten sind: Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

* Der Name der Station ist provisorisch