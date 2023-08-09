Arbeiten in Valenton und Limeil-Brévannes, von Mitte Januar bis Anfang Juni 2023

Veröffentlichungsdatum: 17. Januar 2023

Um das C1-Kabel zu bauen, beginnen die Arbeiten an der Vorfahrt des zukünftigen Bahnhofs "Émile Zola*" zwischen den Straßen Gabriel Péri, Émile Zola und Ruelle de Paris.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Zwischen Mitte Januar und Anfang Juni 2023 führen wir die Vorbereitungsarbeiten durch, die für den Beginn der Bauarbeiten an Ihrem zukünftigen Bahnhof und seiner Umgebung unerlässlich sind.

Dabei geht es darum, den Boden vorzubereiten, den Perimeter abzugrenzen und die Baustellenausrüstung zu installieren. Dafür wird Abholzung durchgeführt. Sie beschränken sich auf das absolut Notwendige und werden im 1. Quartal 2023 außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt. Ein Team von Ökologen führte eine Bestandsaufnahme der Standorte durch

ökologischen Fragen im Vorfeld der Arbeiten und wird deren Erhaltung und Erhaltung während der gesamten Arbeit sicherstellen.

Das Gelände wird durch Palisaden gesichert. Der Lkw-Verkehr wird von den Begleitern verwaltet, die auch für die Sauberkeit der Baustelle und ihrer Umgebung sorgen.

Wie sieht der Zeitplan der Baustelle aus?

Die Öffnungszeiten der Baustelle sind: Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

* Der Name der Station ist provisorisch