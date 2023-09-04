Die Arbeiten schreiten bei Sustainable Time* voran!

Nachdem sie die Baustelle gesichert und den Boden vorbereitet haben, bauen die Gefährten die Fundamente des Bahnhofs und der Masten!

An der Stelle des zukünftigen Teleportsystems und der Masten wurde zunächst das Land für die Aufnahme des Bohrers (Maschine zur Herstellung der Gründungspfähle) vorbereitet.

Die Fundamentpfähle werden nach der Hohlschneckentechnik hergestellt: Die Pfähle werden in einem einzigen kontinuierlichen Arbeitsgang gebohrt und betoniert, der Bewehrungskorb wird dann in den Frischbeton gelegt.

Die Gefährten räumen dann den Bereich ein, um den nächsten Schritt vorzubereiten: die Realisierung der Fundamentfundamente.

Entdecken Sie diese Schritte in Bildern!

*Der Name der Station ist provisorisch