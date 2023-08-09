Konzessionsarbeit: Woraus besteht sie?

Veröffentlichungsdatum: 20. Oktober 2022

Die meisten täglichen Dienstleistungen für die Bewohner des Territoriums laufen über Netze, die sich unter der Straße befinden: Abwasserentsorgung, Gas, Strom, Telekommunikation, Wasser usw.

Diese Netzwerke müssen verschoben werden, um den Platz freizugeben, der für den Bau des C1-Kabels benötigt wird.

Eingriffe in diese unterirdischen Netze werden somit unabhängig vom Betrieb des zukünftigen öffentlichen Verkehrs sein.