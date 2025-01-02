Info Arbeiten in Limeil-Brévannes - Schließung des Parkplatzes rue Georges Clemenceau

Die Arbeiten zur Entwicklung der Umgebung des zukünftigen Bahnhofs La Végétale sind im Gange.

Ab dem 6. Januar 2025 ist das Parkhaus in der Rue Georges Clemenceau an der Ecke Avenue Descartes für einen Zeitraum von ca. 3 Monaten für den Verkehr und das Parken gesperrt.

Eine Fußgängerumleitung wird auch über den Bürgersteig gegenüber den Arbeiten eingerichtet.

Saïd, Proximity-Agent von Cable C1, steht Ihnen unter 06 32 87 00 52 zur Verfügung, um Sie zu informieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Alle Informationen finden Sie unten.