Villeneuve-Saint-Georges: Die Arbeiten an der John Fitzgerald Kennedy Avenue gehen weiter

In Villeneuve-Saint-Georges, John Fitzgerald Kennedy Avenue, werden die Arbeiten zur Verlegung der Netze fortgesetzt, um einen Mast zu installieren.

Diese am 30. Oktober begonnenen Arbeiten dauern etwa zwei Monate und erfordern folgende Anpassungen:

- Es wird eine durch Ampeln geregelte Abwechslung eingerichtet, die zu einer Verkehrsstörung in beide Richtungen führt.

- Eine Umleitung des Verkehrs wird für schwere und leichte Fahrzeuge empfohlen. Siehe Karte oben.

- Die Bushaltestelle Rû de Gironde der Linien E und J2 in Richtung Boissy Saint-Léger wird entfernt.

- Die Parkplätze auf diesem Abschnitt sind während der Arbeiten gesperrt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Saïd, Ihren lokalen Agenten, unter 06 32 87 00 52.