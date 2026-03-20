Die Arbeiten an der RD1 dauern bis Mai an

Die Arbeiten zur Fertigstellung der Entwicklung der C1 an der RD1 in Créteil dauern bis Mai an, um den Straßenbelag zu erneuern und die besten Bedingungen für die Wiedereröffnung für die Benutzer zu gewährleisten.

Die aktuellen Verkehrsbedingungen werden bis zum Ende der Arbeiten aufrechterhalten:

Der Straßenverkehr auf der RD1 wird weiterhin in beide Richtungen auf dem südöstlichen Teil der Straße (Fahrspur in Richtung Provinz / Paris) durchgeführt und die Geschwindigkeit bleibt bis zum Ende der Arbeiten auf 30 km / h begrenzt.

Eine Straßenumleitung durch den Kreisverkehr "Europarc" bleibt bestehen, um bis zum Ende der Arbeiten in beide Richtungen mit dem Chemin des Bassins (Route de la Saussaie du Ban) zu verbinden.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.