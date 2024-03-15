Die Arbeiten in Créteil gehen weiter!

Die Errungenschaften der zukünftigen Station Pointe du Lac und der Fußgängerbrücke, die die Metrostation 8 mit dem Einkaufszentrum François Mitterrand verbindet, gehen weiter! Es folgen Abschirmungs- und Erdarbeiten für die Installation des Portalpylons, der sich am Ausgang des Bahnhofs befindet. Parallel zu diesen Eingriffen wird der Bau des Doppelmastes, der zur Sperrung der Straße Saussaie du Ban führt, bis zum Sommer fortgesetzt.

Welchen Unterschied macht das?

- Der Bau des zukünftigen Bahnhofs und der Fußgängerbrücke erfordert eine Verlagerung des Straßenverkehrs auf den nordöstlichen Teil der RD 1 von Mittwoch, 20. März bis Herbst 2024. Trotzdem bleibt sie in beiden Fahrtrichtungen erhalten und auf 50 km/h begrenzt.

- Die Wippe erfordert eine neue Markierung, die in den Nächten von Montag, 18. März, auf Freitag, 22. März, eingerichtet wird

- Der Bau des Portalpylons erfordert Nachtarbeiten von Freitag, 29. März bis Mittwoch, 3. April 2024 zwischen 1:15 und 5:30 Uhr in Zeitfenstern, in denen die U-Bahn 8 nicht verkehrt.

Saïd, der Proximity-Agent von Cable C1, wird regelmäßig die Baustelle besuchen und Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Fragen zu beantworten oder Sie zu informieren. Er ist telefonisch unter 06 32 87 00 52 erreichbar.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.