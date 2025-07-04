In Limeil-Brévannes scheint die Sonne

Das Dach einer der beiden Werkstätten und Garagen des Bahnhofs Limeil-Brévannes wird mit einer Photovoltaikanlage abgedeckt, die den Kohlenstoff-Fußabdruck dieser Station reduzieren wird. 500 m² Sonnenkollektoren werden 103.600 kWh grünen Strom pro Jahr produzieren. Diese Quelle wird die Beleuchtung, die Steckdosen, den Konvektor, den Warmwasserbereiter und den Kran der Station mit Strom versorgen.

Diese Bestimmung ist Teil der vielen Verpflichtungen, die im Bereich der nachhaltigen Entwicklung eingegangen wurden, und trägt zur Zertifizierung High Environmental Quality (HQE) – Sustainable © Infrastructure bei.

©Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot