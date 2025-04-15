Die C1-Kabelkabinen kommen!

Lieferung in Bearbeitung: 87 Kabinen des C1-Kabels.

Bei der Ankunft am Seil aufgehängt, kehrten sie direkt zurück und sicherten sich ihre Garage, während sie auf die ersten Verkehrstests und dann auf ihre ersten Passagiere warteten. 18 brandneue Kabinen Ihrer Seilbahn sind bereits da!

Entworfen für Ihren Komfort und den von Tausenden von Reisenden:

Komfortable Kabinen mit 10 Sitzplätzen

Ein nüchternes und elegantes Design, das von den Einwohnern der Ile-de-France gewählt wurde

100% zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrräder und Kinderwagen dank ihrer modularen Sitzbank

Ausgestattet mit Fahrgastleinwand, Soundsystem, Gegensprechanlage und Überwachungskamera

© Ile-de-France Mobilités