Nehmen Sie an der Échappée Végétale teil und treffen Sie unterwegs das Cable C1!

Atmen Sie frische Luft ein, indem Sie an der Wanderwanderung "L'Échappée Végétale" teilnehmen, die am 30. September stattfindet.

Unterbrochen von Animationen aller Art verläuft sie entlang La Végétale von Créteil nach Mandres-les-Roses.

Saïd, Ihr lokaler Agent, erwartet Sie in La Végétale in Limeil-Brévannes, gegenüber dem Viertel Temps Durables und in der Nähe Ihres zukünftigen Resorts.

Zwischen Informationen und kleinen Überraschungen für alle werden Sie nicht enttäuscht sein!