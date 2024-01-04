POINTE DU LAC: SEGEL ZUR UNTERSTÜTZUNG DER FUSSGÄNGERBRÜCKE

Der Bau des östlichen Teils der Fußgängerbrücke ist bereits weit fortgeschritten. Nach den Fundamenten und der Installation von Pfeilern in einer Tiefe von fast 10 Metern erheben sich nun die Betonwände, "Segel" genannt, über der RD1. Sie unterstützen die Arbeit, die Ihnen einen einfachen Zugang zum C1-Kabel und zur Metro 8 vom Einkaufszentrum François Mitterrand aus ermöglicht.

Der westliche Teil der Fußgängerbrücke wird von der RATP ("Union Gateway") gebaut, um die Überquerung der U-Bahn-Gleise und die Änderung des derzeitigen Passagiergebäudes (Schaffung des neuen Zugangs) zu ermöglichen.