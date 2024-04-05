Vorwände und Turmdrehkran: eine ganze Technik

Um die Gebäude bestimmter Bahnhöfe und Garagen zu realisieren, wird eine relativ neue Industrietechnologie verwendet: die Vorwände.

Die Vorwände werden in Île-de-France und Maine-et-Loire nach Maß und just-in-time gefertigt. Sie bestehen aus zwei parallelen dünnen Betonwänden, die durch Metallbewehrungen miteinander verbunden sind.

Das Innere beider Wände wird dann mit Beton gefüllt, der an Ort und Stelle gegossen wird. Die Wahl der Dicke der Vorwand und der relativen Position der Wände ermöglicht es, sich an die Bedürfnisse jedes Standorts anzupassen.

Nach der Lieferung vor Ort kann ein Turmdrehkran oder ein Mobilkran diese riesigen Wände von jeweils mehreren Tonnen handhaben.

Vom Entwurf bis zur Installation arbeitet ein ganzes Team von Fachleuten zusammen: Architekten, Planungs- und/oder Methodenbüros, QSE-Abteilung (Qualität, Sicherheit, Umwelt), Bauleiter, Industrielle, Spediteure, Kranführer und Bediener.

Lassen Sie uns hier die Professionalität und Koordination all dieser Interessengruppen würdigen!