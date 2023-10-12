Kinderwagen sind in der Seilbahn C1 Cable willkommen!
Mit einem Kinderwagen bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, ist wahrscheinlich ein Traum der Eltern, täglich!
Die Kabinen der Seilbahn C1 fahren während der Hauptverkehrszeit (- 30 Sekunden) mit einer solchen Frequenz, dass immer ein Platz für Ihren Kinderwagen vorhanden ist.
- Leicht zugängliche einstöckige Stationen;
- Überall sanfte Pisten
- und daher 0 Aufzug, 0 Rolltreppe, 0 Treppen;
- eine menschliche Präsenz an jeder Station;
- kein Höhenunterschied zwischen Bahnsteig und Kabinen;
- eine Kabine alle 30 Sekunden.
Kinderleicht!