Vorbereitungsarbeiten für die Verlegung des Kabels

Die Installation des ersten linearen Traktor-Tragseils zwischen den Bahnhöfen Pointe du Lac und Limeil-Brévannes steht bevor! Zunächst muss eine ganze Reihe von Maschinen installiert werden, um zukünftige Operationen zu ermöglichen. Diese Installation hat gerade erst begonnen. Und der erste Schritt wurde am letzten Aprilwochenende erfolgreich abgeschlossen.

Mission: Schutz der 120 m breiten SNCF-Eisenbahnen von Valenton zwischen zwei Brücken, der Hochgeschwindigkeitsstrecke und der RN 406.

1. Errichten Sie 2 Krantürme auf beiden Seiten der SNCF-Gleise.

2. Verbinden Sie ihre beiden Arme mit Schwungrädern, die als Kabeldurchlässe über den Bahngleisen dienen.

3. Stützen Sie sie auf einer Struktur, die zwischen den SNCF-Gleisen verlegt wird.

Diese imposante Maschine wurde millimetergenau positioniert, um alle Bedingungen für Sicherheit und Erfolg des Kabelziehens zu erfüllen. Ab sofort sind die Bahngleise für den Kabelzug der 1. Kabelschleife geschützt!

Die Teams, Studien und Arbeiten, die an dieser Operation beteiligt waren, erfüllten ihre Mission mit Professionalität. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen (Wind und Regen) beim Heben der beiden Kräne wurden die Arbeiten sicher, präzise und effizient durchgeführt.

Herzlichen Glückwunsch an die Teams!

Diese Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit der SNCF durchgeführt und erforderten eine Unterbrechung des Güterzugverkehrs. Dieses Datum wurde vor einigen Jahren festgelegt!

In Kürze werden weitere Schutzvorrichtungen über der Nationalstraße installiert, ohne den Straßenverkehr zu beeinträchtigen.

© Île-de-France Mobilités / Doppel France