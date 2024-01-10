FAST 1200 SCHÜLER HABEN BEREITS AN DEN C1-CABLE-SCHULWORKSHOPS TEILGENOMMEN

4 Schulen in Créteil und Limeil-Brévannes profitierten von pädagogischen Workshops, die von Saïd, dem lokalen Agenten des C1-Kabels, geleitet wurden.

Während dieser Treffen zeigten die Schüler große Neugier und stellten viele Fragen. Sie alle können es kaum erwarten, in die Seilbahn einzusteigen!

Die Workshops werden für alle Direktionen von Einrichtungen in der Nähe der Seilbahn angeboten. Wenn Sie einen Workshop organisieren möchten, ist dies ganz einfach: Kontaktieren Sie Saïd unter 06 32 87 00 52.