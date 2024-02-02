Wie hoch ist die maximale Überflughöhe des C1-Kabels?

Die Überflughöhe der Seilbahn entspricht dem Abstand zwischen der Bodenfläche geschlossener Kabinen und der Bodenoberfläche. Die Überflughöhe des C1-Kabels variiert je nach überflogenem Ort zwischen 25 Metern und 40 Metern.

Für den Komfort der Passagiere und um die Privatsphäre der Anwohner zu wahren, wird der untere verglaste Teil der Kabinen getrübt. Der Boden wird mit PVC bedeckt und lässt keine Sicht auf den Boden zu. Reisende werden dennoch einen Panoramablick auf ihr Territorium genießen.