Station Émile Zola: die Arbeiten an der Gasse von Paris, von März bis Mai 2023

Veröffentlichungsdatum: 9. März 2023

Um das C1-Kabel zu bauen, beginnen die Arbeiten an der Vorfahrt des zukünftigen Bahnhofs "Émile Zola*" und seiner Umgebung zwischen der Rue Émile Zola und der Ruelle de Paris.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Um den für den Bau der Seilbahn benötigten Platz freizugeben, sind Straßenarbeiten und die Verlegung unterirdischer Netze unerlässlich und erfordern das sukzessive Eingreifen der Konzessionäre.

März – April 2023

Rue Émile Zola – Einrichtung eines temporären Wechselverkehrs.

Rue Émile Zola und Rue de Paris – Das Parken ist für alle Fahrzeuge verboten.

April – Mai 2023

Ruelle de Paris – Gelegentliche Sperrung für den Verkehr (außer für Anwohner).

Bei gelegentlichen Sperrungen wird eine temporäre Straßenumleitung eingerichtet.

Während dieser Zeit könnten andere Konzessionsarbeiten Auswirkungen haben (z. B. Kreisverkehr am Eingang der Ruelle de Paris).

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

* Der Name der Station ist provisorisch