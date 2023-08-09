Station Émile Zola: pünktliche Schließung der Gasse von Paris

Veröffentlichungsdatum: 3. Mai 2023

Um das C1-Kabel zu bauen, werden die Konzessionsarbeiten in der Nähe der zukünftigen Station "Émile Zola*" in der Pariser Gasse fortgesetzt.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Um den für den Bau der Seilbahn benötigten Platz freizugeben, ist die Umleitung der Stromnetze unerlässlich und erfordert das Eingreifen von Enedis.

Vom 2. bis 5. Mai ist die Gasse von Paris zwischen 9:30 und 16:30 Uhr von Verkehrssperrungen betroffen (mit Ausnahme der Anwohner). Ein temporärer Wechsel von Verkehr und Fußgängerumleitung wird eingerichtet.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

* Der Name der Station ist provisorisch