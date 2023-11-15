Begegnung im Herzen von La Végétale

Am 30. September kamen die Teilnehmer der Échappée végétale, die vom SMER La Végétale, Val-de-Marne Tourismus und Freizeit und dem Wanderkomitee des Departements Val-de-Marne vorgeschlagen wurde, um das C1-Kabel zu entdecken.

Mehr als hundert Wanderer äußerten ihre Neugier auf die Seilbahn mit dem C1-Projektteam.

Die C1 wird 1,3 km über den grünen Korridor an 3 Stationen fliegen: La Végétale, Valenton und Limeil-Brévannes. Die Einrichtungen rund um diese Stationen wurden in Zusammenarbeit mit dem SMER (Maître d'ouvrage de la Végétale) entworfen, um die Landschaftsintegration zu optimieren, die sanfte Mobilität zu fördern und den Nutzern benutzerfreundliche Räume zu bieten.

Zurück in Bildern auf diesem schönen Partnerschaftsspaziergang.