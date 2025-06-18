Die kommentierten Wanderungen der C1 und des Greenway La Végétale: zurück in Bildern!

Viele von Ihnen haben an diesem Sonntag, dem 15. Juni, an den geführten Wanderungen teilgenommen, die von Île-de-France Mobilités und Île-de-France Nature angeboten wurden!

Die Führungen, die von den Teams des C1 und des Greenway La Végétale durchgeführt wurden, waren ein großer Erfolg und wir danken Ihnen für Ihren Enthusiasmus!

Der Austausch zwischen den Projektteams und den Teilnehmern war sowohl auf der 1. Seilbahn der Île-de-France als auch auf dem Greenway sehr reichhaltig.

Wir freuen uns, mit Ihnen die partnerschaftliche Arbeit geteilt zu haben, die es ermöglicht hat, diese beiden wichtigen Projekte gleichzeitig in der Region durchzuführen.

In den kommenden Monaten werden wir weitere entscheidende Schritte im Fortschritt des C1-Projekts und des Greenway unternehmen.