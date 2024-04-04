Die Aktivitäten rund um Ihr zukünftiges Resort La Végétale sind in vollem Gange

Zwischen der Rue Gutenberg, der Rue Georges Clémenceau und der Avenue Descartes (D136) in Limeil-Brévannes gelegen, wird die Station "La Végétale" direkt mit dem gleichnamigen grünen Fluss verbunden sein.

Am 28. März wurde ein neuer 42 Meter hoher Pylon in der Nähe der Avenue Descartes errichtet.

Ihre Linie nimmt dank der kontinuierlichen Mobilisierung der C1-Teams jede Woche ein wenig mehr Gestalt an!

Bleiben Sie dran, um die Neuigkeiten des Projekts zu verfolgen!