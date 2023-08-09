Bahnhof Créteil – Pointe du Lac: Arbeiten an der Route de la Saussaie du Ban (RD102), von April bis Mai 2023

Veröffentlichungsdatum: 11. April 2023

Um den für den Bau der Seilbahn benötigten Platz freizumachen, sind Straßenarbeiten und die Verlegung unterirdischer Netze unerlässlich. Hier bestehen die Arbeiten darin, zwei Trinkwasserleitungen umzuleiten, um die Installation eines Pylons zu ermöglichen. Die Abgrenzung des Standorts erfordert Markierungen, die in der Nacht vor Beginn der Arbeiten installiert werden.

Wie lange werden diese Arbeiten dauern?

Die Arbeiten finden ab dem 20. April 2023 für ca. 4 Wochen statt.

Welchen Unterschied macht das?

• Die Route de la Saussaie du Ban (RD 102) wird zwischen der Route de Pompadour (RD1) und dem Chemin des Bassins für den Verkehr gesperrt.

• Das Parken auf diesem Fahrbahnabschnitt ist für die Dauer der Arbeiten verboten.

• Es wird eine Umleitung eingerichtet (siehe Plan auf der Rückseite).

Saïd, Proximity-Agent von Cable C1, wird regelmäßig Führungen auf der Baustelle machen und Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Fragen zu beantworten oder Sie zu informieren. Er ist telefonisch unter 06 32 87 00 52 erreichbar.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.