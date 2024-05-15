Bahnhof Limeil-Brévannes: Die Metallkonstruktionen der Garagen und der Wartungswerkstatt nehmen Gestalt an!

Der Pylon vor dem Bahnhof steht nun am Bahnhof Limeil-Brévannes. Auf beiden Seiten des Bahnhofs sind die Gefährten damit beschäftigt, die Metallkonstruktionen der Werkstätten-Garagen zu erhöhen.

Sie sind für das ordnungsgemäße Funktionieren Ihrer Seilbahn unerlässlich und werden für die Lagerung und Wartung der Kabinen sowie für deren vorbeugende und kurative Wartung verwendet. Und das ist noch nicht alles! Von hier aus wird auch die Seilbahn gesteuert.

Auf dieser Website sind die Fortschritte zahlreich und wir werden sehr bald auf Sie zurückkommen, um mit Ihnen hinter die Kulissen dieses Projekts zu blicken.

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier