Station Pointe du Lac: Ihre zukünftige Fußgängerbrücke nimmt Gestalt an

Die zukünftige Fußgängerbrücke, die das Einkaufszentrum François Mitterrand mit den Seilbahn- und U-Bahn-Stationen verbinden wird, nimmt im Zentrum der RD1 Gestalt an.

Die Arbeiten konzentrieren sich derzeit auf die Realisierung der Mitte der Fußgängerbrücke: "der zentrale Portikus".

Schließlich wird die Fußgängerbrücke 80 Meter lang sein und eine bepflanzte Promenade bieten, die für alle zugänglich ist.

Ihre Verbindungen zu erleichtern und den öffentlichen Raum zu verbessern: Das ist auch das Ziel des C1-Kabelprojekts!