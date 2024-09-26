Info Arbeiten - Pointe du Lac - Saussaie du Ban / Chemin des Bassins
Nach dem Anheben des Pylons und den Verbesserungen in der Nähe dieser Achse wird dieser Straßenabschnitt schrittweise wieder für den Verkehr freigegeben.
Wann?
Ab 1. Oktober 2024: Rückgabe des Parkplatzes und teilweise Wiedereröffnung der Straße.
Ab November 2024: vollständige Wiedereröffnung.
Welchen Unterschied macht das?
Teilfreigabe der Straße ab 30. September 2024:
> Einbahnstraße, in Richtung Valenton > Paris, mit der Verpflichtung, rechts auf die Route de Pompadour / RD 1 abzubiegen.
Verkehr in Richtung Paris > Valenton unter den gleichen Bedingungen wie derzeit gesperrt:
> Umleitung über die Route de Pompadour, die Rue Ferdinand Pouillon und die Rue Le Corbusier (Richtung Paris / Provinz).
Die Geschwindigkeit bleibt auf 30 km / h begrenzt.
Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Saïd, Proximity-Agent von Cable C1, steht Ihnen unter 06 32 87 00 52 zur Verfügung, um Sie zu informieren.