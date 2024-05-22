Umpflanzen von Bäumen auf den grünen Korridor "La Végétale"

Um die Passage des C1-Kabels über den grünen Korridor vorzubereiten und gleichzeitig die Artenvielfalt zu erhalten, mussten einige Bäume auf der Route an verschiedene Stellen des grünen Flusses verlegt werden: eine wesentliche Sicherheitsmaßnahme, um zu verhindern, dass die Baumkronen langfristig mit den Kabinen in Kontakt kommen. Die Baumschule Châtelain (Val d'Oise) war für die Vorbereitung der Transplantation von etwa 300 jungen Bäumen und Pflanzen verantwortlich.

Insgesamt waren 15 bis 20 verschiedene Arten betroffen (Kirsche, Ahorn, Pflaume, Hainbuche, Weide, Eiche, Birne, Schneeball...). Diese Operation wurde in mehreren Etappen unter der Aufsicht von Île-de-France Mobilités und in enger Zusammenarbeit mit dem SMER (Auftraggeber des grünen Flusses La Végétale) und den technischen Diensten des Departements Val-de-Marne durchgeführt.

Herbst 2022:

- Identifizierung der zu verpflanzenden Bäume.



Frühjahr 2023:

- Identifizierung von Standorten, die für die Umsiedlung geeignet sind, nach Bodenuntersuchungen, innerhalb eines Perimeters von 500 m.

- Pflanzenvorbereitung: Schneiden der Wurzeln ("Halbkreisen"), um die Produktion neuer Wurzeln ("Wurzeln") und die Wiederaufnahme der Transplantation zu fördern.



Herbst 2023:

Pflanzentransplantation innerhalb von 48 Stunden während der Woche von St. Katharina, "wenn alles Holz Wurzeln schlägt" (Ruhezeit).

Anreicherung des Bodens vor dem Umpflanzen mit Kompost und Mykorrhizierung (symbiotische Assoziation zwischen Pilzen und Pflanzenwurzeln).

Es wurde alles getan, um die Operation zu einem Erfolg zu machen. Die Bäume beginnen zu knospen... Und jetzt müssen wir die Zeit verstreichen lassen, damit sie wieder Wurzeln schlagen können!

