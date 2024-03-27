Nachtarbeit in Pointe du Lac

Im Rahmen der laufenden Bauarbeiten der Seilbahn an der Station Pointe du Lac finden in den Nächten von Donnerstag, 28. März, bis Freitag, 5. April 2024, zwischen 1:15 und 5:30 Uhr Arbeiten an Zeitfenstern statt, an denen die Metro 8 nicht fährt.

Diese Arbeiten betreffen die Abschirmung und Erdbewegung des Schleiers der Fußgängerbrücke, die den U-Bahn-Gleisen am nächsten liegt, und dann die Realisierung der Fundamente des Portalpylons am Ausgang des Bahnhofs.

Bei diesen Eingriffen entsteht Lärmbelästigung.

Saïd, der Proximity-Agent von Cable C1, wird regelmäßig die Baustelle besuchen und Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Fragen zu beantworten oder Sie zu informieren. Er ist telefonisch unter 06 32 87 00 52 erreichbar.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Das C1-Cable-Projektteam.