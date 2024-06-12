RATP-Nachtarbeiten in Pointe du Lac

Im Rahmen der Bauarbeiten der Seilbahn beginnen am Dienstag, 11. Juni, die Verbindungsarbeiten zwischen dem Passagiergebäude der Metrostation M8 und der Fußgängerbrücke C1. Sie finden unter der Projektleitung der RATP zwischen 21:30 und 5:30 Uhr statt, um den Personenverkehr nicht zu beeinträchtigen. Diese Arbeiten werden in Phasen bis 2025 fortgesetzt.

Der erste Schritt für diese Arbeiten ist die "strukturelle Formierung" des Passagiergebäudes. Es geht um die Verstärkung des Stahlbetonträgers, der die Fußgängerbrücke aufnehmen muss. Während dieser Phase, die etwa 1 Monat dauert, wird der Bahnsteig der Metro M8 (Gleis 4) zwischen 21:30 Uhr und Betriebsende leicht reduziert.

Die Proximity-Teams von RATP stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten oder Sie zu informieren.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Das C1-Cable-Projektteam