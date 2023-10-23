Villeneuve-Saint-Georges: John Fitzgerald Kennedy Avenue, Verlegung von Regenwassersystemen

Um den nötigen Platz für die Installation eines Seilbahnmastes freizugeben, sind Straßenarbeiten und die Verlegung von Regenwassersystemen notwendig.

So wird vom 23. bis 27. Oktober 2023 eine Verengung der Avenue J.-F. Kennedy wird durchgeführt und der Autoverkehr ist auf 30 km/h begrenzt.

Dennoch werden Verkehr und Parkplätze in beide Richtungen aufrechterhalten.

Diesen ersten Arbeiten werden bis Ende Oktober bis Dezember 2023 weitere Interventionen folgen.

Saïd, der Proximity-Agent von Cable C1, wird regelmäßig die Baustelle besuchen und Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Fragen zu beantworten oder Sie zu informieren. Er ist telefonisch unter 06 32 87 00 52 erreichbar.