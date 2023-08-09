Stimmen Sie für die Gestaltung Ihrer zukünftigen Kabinen ab!

Veröffentlichungsdatum: 21. März 2022

Bis 2025 können Sie Créteil mit dem C1-Kabel über Limeil-Brévannes und Valenton auf dem Luftweg mit Villeneuve-Saint-Georges verbinden. Île-de-France Mobilités bietet Ihnen heute die Möglichkeit, die Außenverkleidung dieser Seilbahn zu wählen, der allerersten in der Île-de-France. Stimmen Sie vom 21. März bis 4. April ab!

VIDEO C1-Kabel: Wählen Sie die Verkleidung der zukünftigen Kabinen!

Wählen Sie die Außenverkleidung des C1-Kabels

Minimalistisches "Carré voyageur", mit einem stark erkennbaren Zeichen für alle, Himmel oder Boden?

"Komma" in der Kontinuität der grafischen Prinzipien, die auf allen Fahrzeugen der Île-de-France angewendet werden?

Oder "Lächeln" dynamisch, positiv und kurvenreich?

Welches Design werden Sie also für das C1-Kabel wählen?