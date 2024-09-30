Europäische Tage des Denkmals: zurück in Bildern!

Viele von Ihnen haben am 22. September an der Besichtigung der Baustelle des Bahnhofs Limeil-Brévannes teilgenommen!

Die Führung durch das Projektteam war ein großer Erfolg und wir danken Ihnen für Ihre Begeisterung!

Das C1-Kabel, die 1. städtische Seilbahn in der Île-de-France, wird definitiv Teil des Kulturerbes der Ile-de-France sein, und das Val-de-Marnais wird der erste Nutznießer sein.

In den kommenden Monaten werden wir weitere entscheidende Schritte im Fortschritt des C1-Projekts unternehmen.

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier